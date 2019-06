Exclusief voor abonnees Ginger "Sorry dat ik Spice Girls verliet. Ik was een trut" 17 juni 2019

Geri Horner (46), alias Ginger Spice, heeft zich zaterdag uitgebreid geëxcuseerd bij haar fans en bandleden omdat ze in 1998 de Spice Girls verlaten had. Tijdens de laatste avond van de 'Spice World'-tournee in Londen, nam Geri plots het woord en zei: "Ik moet iets zeggen wat ik al heel lang geleden had moeten zeggen: het spijt me dat ik wegging. Ik was een trut. Het voelt zo goed aan om herenigd te zijn met de meisjes van wie ik hou." In 1998 kondigde Geri haar vertrek aan. Ze verklaarde toen dat ze uitgeput was en een pauze nodig had. In 2000 kondigden ook de vier andere meisjes een onderbreking aan.

