Ginger beer voor Instagram 02 maart 2019

00u00 0

In diezelfde Instagram-waardige art-decoflesjes als de tonic, lanceerde Le Tribute nu ook een gemberbier. Om te mixen met de Le Tribute-gin in de nóg hippere fles of om solo te drinken. Maar opgepast: de pikante toets gember laat zich hier meer dan gelden. Onder meer verkrijgbaar bij Delhaize. Prijs per vier flesjes van 20 cl: 5,75 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN