Exclusief voor abonnees Ging NMBS in de fout toen ex-jeugdspeler Anderlecht onder trein viel? 27 december 2019

00u00 0

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd na het dodelijke ongeval op 24 december in het treinstation Brussel-Luxemburg. Daarbij kwam de 37-jarige Lionel Viola om het leven nadat hij tussen de trein en het perron viel. Het onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een inschattingsfout en onvrijwillige doodslag.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis