Gin voor wijndrinkers 08 december 2018

00u00 0

Zelfs een wijnexpert als Frank Van der Auwera heeft weleens zin in wat straffers en dus stookte hij samen met zijn kompaan Marcel Van der Avert, of tweemaal VDA, dus een eigen gin: [VDA] ². Uniek: uit 1.000 liter kwaliteitsvolle wijn haalden ze eerst 100 liter wijnalcohol, waaraan ze 14 botanicals als citroenzeste, gember, Jamaïcaanse peper toevoegden. Prima London Dry Gin met een plezant wijntoetsje: 47,99 euro per fles van 50 cl. Exclusief bij de Gin Tonic Shop in Antwerpen en Hasselt of op www.gintonicshop.be. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN