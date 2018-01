Gimv verkoopt special effects 'Game of Thrones' 00u00 0

De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv verkoopt zijn meerderheidsbelang in het Duitse technologiebedrijf Mackevision aan het internationale adviesbureau Accenture. Mackevision ontwerpt en produceert 3D-visualisaties, animaties en visuele effecten voor films en reclamespots. Het technologiebedrijf is vooral bekend van de special effects in de populaire serie 'Game of Thrones', waarvoor het zelfs een Emmy won. Gimv nam eind 2014 een belang van 54,11% in Mackevision. Sindsdien kende het bedrijf een forse internationale groei. "Toen wij instapten, bedroeg de omzet 22 miljoen euro. Nu is dat bijna drie keer zoveel", zegt Gimv-woordvoerder Frank De Leenheer. Gimv houdt aan de investering een rendement over dat het langetermijngemiddelde van 12% "ruim overtreft".

