Gimv neemt controle over Nederlandse machinespecialist 13 juni 2018

00u00 0

Investeringsmaatschappij Gimv heeft een meederheidsbelang genomen in het Nederlandse technologiebedrijf One of A Kind Technologies (OOAKT). Dat is gespecialiseerd in 'machine vision', technologie waarbij camera's en sensoren mee machines aansturen. De machines kunnen daardoor zelf 'zien' en zo beslissingen nemen. Typische toepassingen zijn het uitvoeren van kwaliteitsinspecties bij farmaceutische en voedingsverpakkingen, het aansturen van robots en identificaties. OOAKT werd pas zes jaar geleden opgericht en telt meer dan 65 werknemers, voornamelijk ingenieurs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN