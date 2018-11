Gimv kent sterk eerste halfjaar 23 november 2018

Investeringsgroep Gimv kan terugblikken op een sterk eerste jaarhelft, met een nettowinst van 62,5 miljoen euro, nagenoeg evenveel als in dezelfde periode van vorig jaar. De Gimv heeft de voorbije zes maanden drie participaties (ActivePath, ARS en Europlasma) verkocht en vervangen door drie nieuwe (Ellis Gourmet Burger, Laser 2000 en One of A Kind Technologies.) Voorts deed de groep ook opvolgingsinvesteringen in onder meer Breath Therapeutics, G-Therapeutics, ImCheck Therapeutics en OTN. De totale portefeuille bevat 54 participaties die meer dan 1 miljard euro waard zijn. En die portefeuille heeft over het voorbije halfjaar een rendement van 16,6% op jaarbasis opgeleverd. Voor het negende kwartaal op rij zit de maatschappij daarmee boven haar langetermijndoelstelling van 15%. Bovendien heeft de groep nog 314,6 miljoen euro in kas. KBC Securities trekt daarom het advies voor Gimv op tot 'bijkopen', met een koersdoel van 53 euro.

