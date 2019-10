Exclusief voor abonnees Gimme Waasland laat onbegrijpelijk een punt liggen tegen Nijvel 22 oktober 2019

Volleybal liga b

Gimme Waasland heeft zondagmiddag tegen Nijvel een punt laten liggen. De ploeg uit Wallonië - waar een middenspeler een 'kogelstootversie' bij zijn opslag demonstreerde, die zelfs de jeugdspelertjes van Gimme makkelijk zouden verwerken - verloor de openingsset. Dan veronderstel je dat de ploeg uit het Waasland het gaspedaal verder zou induwen. Het tegendeel gebeurde. De tweede set was een opeenstapeling van fouten, het deed pijn aan de ogen. Set drie dan maar, met een uitstekende start en zes, zeven punten voorsprong voor de thuisploeg. Die bonus werd vakkundig de nek omgewrongen en de Waalse ploeg pakte na een 15-9-achterstand onbegrijpelijk de set met 21-25. "We konden daarna de vierde en de vijfde set naar ons toehalen", stamelde Jente De Keyser. "Die derde set mochten we nooit door onze handen laten glippen. Onze ploeg acteerde vandaag beneden niveau. Stom, want vorige week liep alles uitstekend. De opbouw verliep stroef tijdens dit duel. Het zal van onze mindset afhangen of we een moeilijk seizoen zullen krijgen of niet." (WVM)

