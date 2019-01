Gillian Anderson speelt 'The Iron Lady' 22 januari 2019

In het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie 'The Crown' maakt Gillian Anderson (50) haar opwachting. De actrice, vooral bekend als Scully uit 'The X-Files', kruipt er in de huid van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher. Anderson treedt zo in de voetsporen van onder anderen Meryl Streep, Patricia Hodge en Jennifer Saunders, die eerder al 'the Iron Lady' vertolkten.

