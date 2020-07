Exclusief voor abonnees Gillet verkiest Charleroi boven Moeskroen 07 juli 2020

De Jupiler Pro League is opnieuw een ex-Rode Duivel rijker. Guillaume Gillet is een Carolo. De 36-jarige rechtsachter tekende een contract voor één seizoen bij Sporting Charleroi. Gillet speelde vorig seizoen nog bij RC Lens in de Ligue 2. Hij dwong zelfs mee de promotie naar de Franse eerste klasse af, maar kreeg dan te horen dat zijn aflopend contract niet zou worden verlengd. Na vier seizoenen in het buitenland - naast Bastia, Nantes en Lens in Frankrijk kwam hij ook één seizoen uit voor Olympiakos Piraeus - keert Gillet terug naar ons land. Gillet werd in zijn carrière vier keer landskampioen met Anderlecht. Hij leek lange tijd op weg naar Moeskroen, maar kiest nu toch voor Charleroi. Met de Carolo's is hij alvast zeker van Europees voetbal. Als nummer 3 van het afgelopen seizoen is Charleroi zeker van ticket voor de poulefase van de Europa League. Tenzij Antwerp de bekerfinale wint - in dat geval moet Charleroi aan de bak in de derde voorronde van de Europa League. (KDZ)

