Gilles Van Bouwel en vriend weer samen na acht maanden: "Tuurlijk heb ik Thomas gemist, maar hij wou zo graag op wereldreis" Annelies Roebben

29 januari 2018

05u00 0 De Krant Gilles Van Bouwel is dolgelukkig - professioneel en privé. De winnaar van 'De Mol 2016' presenteert dit voorjaar zijn eerste eigen programma op VIER, én zijn vriend Thomas is na een lange wereldreis eindelijk weer thuis.

Gilles Van Bouwel (29) en zijn vriend Thomas (26) zijn weer herenigd. Acht maanden lang moest de winnaar van 'De Mol 2016' zijn lief missen omdat die met zijn beste maten op wereldreis was door Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. "Ik wist dat Thomas dit al lang wilde doen. En ik heb met 'De Mol' zo'n zotte ervaring meegemaakt in Zuid-Amerika, dus ik wilde hem dit ook niet ontzeggen. We gunnen elkaar de nodige vrijheid. Maar natuurlijk heb ik hem gemist. In het begin was het nog wel leuk om 's avonds tv te kunnen kijken zonder compromissen te moeten sluiten, maar alleen in bed kruipen is ook maar alleen. Gelukkig konden we via Facetime contact houden -al is acht maanden wel erg lang."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN