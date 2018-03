Gilles Van Bouwel en Frances Lefebure openen 'Café De Mol' 13 maart 2018

Vanaf zondag 18 maart is Café De Mol niet langer alleen een kroeg in Izegem. Want dan presenteren ex-Mol Gilles Van Bouwel en Frances Lefebure - bekend van 'Hotel Römantiek' - hun wekelijkse talkshow over 'De Mol' op VIER. Samen met bekende en minder bekende gasten, ex-deelnemers en diehardmollenjagers gaan ze op zoek naar tips om de saboteur te ontmaskeren. "Het feit dat ik ooit zelf de Mol ben geweest zal me niet helpen", zegt Gilles. "Vorig jaar moest ik bijna elke week vaststellen dat ik er helemaal naast zat." 'De Mol' begint op zondag 25 maart op VIER, maar 'Café De Mol' begint er een weekje vroeger aan met een speciale uitzending waarin de kandidaten worden bekendgemaakt. Nadien wordt de show meteen na 'De Mol' uitgezonden.

