Gilles De Schryver is papa van Olivia Coco 24 november 2018

Hij heeft het lang geheim kunnen houden, want nu pas is bekend geraakt dat acteur Gilles De Schryver (33) afgelopen zomer voor de eerste keer papa is geworden. Hij en z'n Tsjechische echtgenote Kristýna werden in augustus trotse ouders van Olivia Coco. "Ons droommeisje stelt het bijzonder goed, en beide ouders zitten op een roze wolk", aldus een dolgelukkige Gilles.

