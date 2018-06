Gilles De Coster bitter over homofobe Russen: "Hartverscheurend" 21 juni 2018

00u00 0

VIER-presentator Gilles De Coster (foto) heeft zich goed geamuseerd op de match tussen België en Panama in Sotchi, maar heeft wel een wrange nasmaak overgehouden aan zijn trip. Toen hij naar een nachtclub trok in de Russische stad, was hij getuige van homofoob gedrag door veiligheidsmensen. "Ik zie twee mannen hand in hand lopen. Security ziet dat ook en grijpt in. Twee stoere paramilitaire kleerkastjes staan meteen op, pakken die twee gasten aan de arm, sleuren ze naar de uitgang en zetten ze buiten. Gewoon. Met een blik van 'Ge weet goed genoeg waarom'", tweet De Coster. "De blik in de ogen van die twee jongens: hartverscheurend."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN