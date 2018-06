Gilles De Bilde volgde Radja een jaar lang 05 juni 2018

00u00 0

Gilles De Bilde volgde voor 'Telefacts Special' een jaar lang vier Rode Duivels in de aanloop naar het WK. Uitgerekend degene die er niét bij zal zijn in Rusland, komt vanavond als eerste aan de beurt: Radja Nainggolan. De Bilde ging op verschillende momenten bij hem langs thuis in Ostia, vlakbij Rome, en onlangs vloog hij er opnieuw naartoe. "Een WK missen is voor mij een heel zware klap, want ik heb er al één gemist", vertelt Radja. "Na mijn carrière wil ik niets meer met de voetbalwereld te maken hebben, te veel kontenlikkers", klinkt het even nadien aan de rand van het zwembad. Het is een uitspraak die 'Rebel Radja' helemaal typeert: "Ik zeg wat ik denk, wat ik voel. Dat zal altijd zo blijven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN