Exclusief voor abonnees Gillé/Vliegen naar halve finale in Gstaad 26 juli 2019

00u00 0

Tennis

Sander Gillé en Joran Vliegen blijven winnen op het ATP-dubbelcircuit. Na hun toernooizege vorige week in het Zweedse Bastad staat het Limburgse duo nu bij de laatste vier in het Zwitserse Gstaad. Gillé en Vliegen haalden het gisteren met 6-4, 7-6 van de Filipijn Huey en de Deen Nielsen. Met een duel in de halve finale tegen de plaatselijke wildcards Marc-Andrea Huesler en Jakub Paul lijkt een tweede ATP-finale op rij in de maak