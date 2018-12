Gilet jaune doodgereden bij wegblokkade 14 december 2018

00u00 0

Eén van de gilets jaunes is in het Zuid-Franse Avignon doodgereden door een vrachtwagen. De 23-jarige Denis David, die pas enkele dagen geleden vader was geworden, stond in de nacht van dinsdag op woensdag bij een straatblokkade op de afrit van de A7. Andere gele hesjes zeggen dat de Poolse trucker opzettelijk op de man inreed. "De bestuurder gaf gas bij en reed dwars door de blokkade. Denis lag op de motorkap en viel daarna onder de wielen", klinkt het. "De vrachtwagen reed gewoon door. Twee gele hesjes volgden hem met de auto en probeerden hem te doen stoppen, maar de trucker reed de auto aan van het gele hesje dat voor hem was gaan rijden." De politie kon de trucker even later oppakken. Het gerecht onderzoekt de zaak . De chauffeur verklaarde dat hij de gele hesjes niet had gezien en dat hij in paniek raakte toen hij besefte dat hij iemand had aangereden. (SRB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN