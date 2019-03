Gilbert 'waaiert' ruim één minuut dicht 11 maart 2019

00u00 0

Dé Belgische prestatie van de dag kwam op naam van Philippe Gilbert, die in het waaierspel verrassend voeling verloor met de kop van de koers - aanvankelijk was alleen Jungels mee van Deceuninck-Quick.Step - maar de scheve situatie in zijn eentje rechttrok. "Pfoeh. Dur, dur, dur. Ik verzeilde in een derde of vierde waaier en dichtte als enige de kloof van minstens één minuut. Gevaarlijk, met die hevige rukwinden. Incroyable. Het was echt op de limiet", moest hij aan de finish in Saint-Germain-en-Laye even stoom aflaten. Gilbert bekroonde zijn remonte zowaar nog met een aanval in volle finale. "Niets was wat het leek. (lacht) Ik wilde enkel het tempo in de groep wat opschroeven in dienst van onze spurter Fabio Jakobsen. Maar de rest van de ploeg volgde niet. Het was een beetje raar. Ik reed nog niet echt veel samen met Sabatini en weet niet goed hoe het spurttreintje functioneert. Er werd ook weinig gesproken. Op die manier is het niet makkelijk." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN