Gilbert Timmermans "Waalse amateurs hebben hun woord gebroken" 24 juni 2019

00u00 0

Opnieuw net niet. Gilbert Timmermans (74) wordt net als in 2017 geen bondsvoorzitter. "Goh, ik had dit wel verwacht", reageerde hij na de Algemene Vergadering. "Er was al enkele dagen iets aan het bewegen. Het is jammer dat de profs voor de tweede keer op rij samenspannen met de Franstalige amateurs. Nochtans zat ik vier maanden geleden samen met de Franstalige amateurs én werd er overeengekomen dat de bondsvoorzitter uit het amateurvoetbal moest komen. Ze hebben hun woord gebroken, het staat ook op papier. Blijkbaar weegt het taalprincipe meer door dan het verenigen van de amateurs. (grijnst) Franstaligen maken altijd ruzie onderling, maar als het er op aankomt, stemmen ze voor mekaar."

