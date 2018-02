Gilbert test Roubaix-fiets in Le Samyn 01 februari 2018

Philippe Gilbert blijft creatief omgaan met zijn voorjaarsprogramma. Zo schrapt hij daags na zijn Belgische debuut in de Omloop (24 februari) Kuurne-Brussel-Kuurne en kiest hij twee dagen later voor Le Samyn. Gilbert krijgt in de Waalse opener de kans om zijn Parijs-Roubaix-fiets te testen. "Organisator Jean-Luc Vandenbroucke voegde een aantal kasseistroken toe aan het parcours. Die stenen liggen erbij in een erbarmelijke staat. Vergelijkbaar met wat me op 8 april wacht in de 'Hel'. Le Samyn wordt dan ook een unieke mogelijkheid voor een doorgedreven materiaaltest ín koers", legt hij uit in 'Le Soir'. Ook Belgisch kampioen Oliver Naesen en (wellicht) Wout van Aert komen in Quaregnon aan de start van de 50ste editie. (JDK)

