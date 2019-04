Exclusief voor abonnees Gilbert test (en voelt dat het goed is) 05 april 2019

Het vraagteken achter de naam Philippe Gilbert mag weg. De Ronde van Vlaanderen-winnaar van 2017 testte gisteren vanuit ankerplaats Lille de benen op de wegen van Vlaanderens Mooiste en zette na afloop voor zichzelf het licht op groen voor zondag. "Ik ben Dwars door Vlaanderen begonnen met een glimlach op mijn gezicht (waar we rechtstreeks getuige van waren, toen Gilbert 's morgens van de teamparking op het Polenplein in Roeselare met Yves Lampaert grappend en dollend richting presentatiepodium op de Grote Markt reed), maar moest later opgeven met maagproblemen. Niks ernstigs", stelde Gilbert op zijn Twitter- en Instagramaccount iedereen gerust. Zijn opgave was dan ook louter uit voorzorg, laat hij uitschijnen. "Ik wilde geen enkel risico nemen voor zondag. De focus ligt nu volledig op de Ronde van Vlaanderen." Ook CCC, Movistar en BORA-hansgrohe werden gespot op het Ronde-parcours. (JDK)

