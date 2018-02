Gilbert start seizoen in Murcia 09 februari 2018

Philippe Gilbert (35) begint zaterdag aan het nieuwe seizoen in de Ronde van Murcia, die hij in 2016 won. Zondag neemt Gilbert ook deel aan de Clásica de Almeria. "Ik wil graag weten hoe ver ik sta met mijn conditie. Dat is nu moeilijk te zeggen, na zoveel maanden zonder competitie", aldus Gilbert.