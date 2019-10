Exclusief voor abonnees Gilbert start in Milaan-Turijn en Lombardije 01 oktober 2019

Philippe Gilbert hield geen noemenswaardige schade over aan zijn valpartij zondag, bij het ingaan van de lokale ronden op het WK in Yorkshire. Dat betekent dat hij zijn eindeseizoensprogramma verder kan afwerken zoals voorzien en dus aan de start verschijnt van Milaan-Turijn (woensdag 9 oktober) en de Ronde van Lombardije (zaterdag 12 oktober), die hij in 2009 en 2010 nog won. (JDK)