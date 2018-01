Gilbert 'parkeert' Waalse klassiekers 00u00 0

In zijn brandende ambitie om de twee ontbrekende klassieke monumenten - Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix - nog op zijn palmares te zetten, laat Philippe Gilbert (35) niets aan het toeval over. 'Thuiskoers' Parijs-Nice moet in de aanloop naar de Primavera wijken voor de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. En zijn geliefkoosde Waalse klassiekers worden voorlopig 'geparkeerd'. "Ik zet alles op de 'Heilige Week'", sprak Gilbert op de traditionele troepenschouw van zijn team Quick.Step Floors in stageoord Calpe. "Pas na Parijs-Roubaix beslis ik, afhankelijk van hoe ik me voel, of ik aan de start kom van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik." Gilbert wordt Patrick Lefeveres grootste troef in het jaar 1 na Tom Boonen. "Ondanks het afscheid van Tom en het vertrek van onder anderen Kittel, Trentin, Martin en Vermote zijn we sterker geworden", klonk het. "Al zullen we Boonen zeker missen. Hij was de man die rust bracht in de ploeg." (JDK/BA)

