Gilbert ook op verlanglijstje Lotto-Soudal 20 juni 2019

Naast Cofidis toont ook Lotto-Soudal reële interesse in Philippe Gilbert, wiens contract bij Deceuninck-Quick.Step eind dit seizoen afloopt. Gilbert, in het voorjaar winnaar van Parijs-Roubaix, reed van 2009 tot en met 2011 drie jaar bij het team van de Nationale Loterij. Vooral 2011 werd een topseizoen - zijn beste ooit -, met 19 overwinningen, waaronder Strade Bianche, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, LBL, het BK weg en tijdrijden, een rit in de Tour, de Clásica San Sebastián en de GP van Québec. (JDK)