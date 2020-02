Exclusief voor abonnees Gilbert moet achterstand ophalen 28 februari 2020

00u00 0

Philippe Gilbert (37) heeft een goeie winter gehad, zegt hij, maar veertien dagen geleden werd hij "serieus ziek". Hoesten, kuchen, snotteren en snuiten: een mens blijft er liever van gespaard. "Ik heb conditioneel een achterstand, maar dat is niet erg. De Omloop is nog niet mijn hoofddoel, het is niet het einde van de wereld als ik even iets minder ben. En wie weet valt het straks goed mee: soms ben je ook heel goed vlak nadat je ziek bent geweest. Supercompensatie."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis