Gilbert minstens zes weken out

Zelf heeft hij het in een videoboodschap aan fans en sympathisanten over "een week of vier, vijf", maar volgens een communiqué van zijn team Quick.Step kost zijn horrorcrash in de afzink van de Col de Portet d'Aspet Philippe Gilbert "op z'n minst zes weken competitie". Gilbert (36) liep bij die zware val een breuk van de linkerknieschijf op. Op Twitter en Instagram postte hij een foto van zijn onderstel, waarbij het opvalt dat zijn geteisterde linkerbeen dubbel zo dik is als zijn rechter. "Dit gebeurt er wanneer je beslist om nog 60 kilometer verder te rijden met een gebroken knieschijf..." Gilbert ziet er in de video wat slap en bleek uit, maar heeft zijn strijdlust duidelijk niet verloren. "Dank voor alle steun. Ze deed deugd in deze moeilijke momenten. Ik heb er alles aan gedaan om mijn Tour te kunnen verderzetten, maar met deze blessure lukt dat helaas niet. Dus ga ik naar huis en start mijn revalidatie. Zoals na elke valpartij zal ik opstaan en terugvechten, sterker dan voorheen. Ik hoop zo snel mogelijk opnieuw te winnen. Mijn volgende zege zal uiteraard speciaal aanvoelen en gepaard gaan met heel veel emotie. Dit seizoen zit die er niet meer in, vrees ik. Maar in 2019 wil ik weer zoveel mogelijk succes boeken." (JDK)

