Gilbert met sterke ploeg op zoek naar Amstelrecord Raas 13 april 2018

00u00 0

Nog één keer winnen en de 'Amstel Gold Raas' kan voortaan evengoed de 'Amstel Phil Race' worden genoemd. Eén luttele zege nog scheidt Philippe Gilbert in de Nederlandse klassieker van het magische record van Jan Raas. Met dat verschil dat Raas vier van de vijf keer 'op rij' zal hebben gewonnen: 1977, 1978, 1979, 1980 en 1982. Gilbert boekte zijn vier zeges in 2010, 2011, 2014 en 2017. 'King of the Cauberg', wordt hij alvast betiteld binnen zijn eigen team. Dat klinkt niet eens ongepast, want Gilbert kroonde zich in 2012 op de trots van Valkenburg ook tot wereldkampioen. Alleen... loopt de finale tegenwoordig níet meer over de Cauberg, maar gaat het via een nieuw stuk afdaling van de Geulhemmerberg over de Bemelerberg richting aankomst in Berg en Terblijt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN