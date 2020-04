Exclusief voor abonnees Gilbert krijgt boete voor fietstocht in Monaco 17 april 2020

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) kreeg een boete van 100 euro omdat hij in Monaco op de openbare weg trainde, wat door de volledige lockdown-situatie in Frankrijk niet toegelaten is. Dat vertelde de renner zelf aan het lokale 'Monaco Info'. "We hadden een rondje van 11 kilometer gevonden dat we drie, vier keer deden. Dat liet ons toe even een luchtje te scheppen. Maar... iedereen gelijk voor de wet. Het is niet omdat ik vorig jaar Parijs-Roubaix won dat ik meer mag dan een ander. Renners zijn publieke personen, die het voorbeeld moeten geven." (JDK)