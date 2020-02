Exclusief voor abonnees Gilbert kraakt halverwege 07 februari 2020

De slotklim van twee kilometer in Cullera, bleek uiteindelijk één kilometer te lang voor Philippe Gilbert. Gilbert verloor in die laatste kilometer 48 seconden op ritwinnaar Pogacar. Gilbert hoopte nochtans dat hij zou kunnen meedoen voor winst. Hij zette daarvoor zijn hele Lottoploeg aan het werk in de achtervolging op vijf vroege vluchters. "We hebben het maximum gedaan om ze terug te halen", zei Gilbert. "De laatste klim was lastiger dan gedacht. Ik had op beter gehoopt, een goed resultaat zat er niet in. Maar ja, dit is nog maar het begin van het seizoen. Ik mag niet te zeer ontgoocheld zijn." (MG)