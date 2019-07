Exclusief voor abonnees Gilbert heeft nieuwe coach 24 juli 2019

Philippe Gilbert (37) had het na zijn niet-selectie voor de Tour "psychologisch niet gemakkelijk". Dat vertelt de toekomstige renner van Lotto-Soudal in zijn dagelijkse column bij Sudpresse. "Ik wou niets meer over koers horen. Ik ben er zelfs zes dagen tussenuit getrokken, wat me zelden overkomt." Met Remko Meeusen heeft Gilbert ook een nieuwe coach. "De basis is er om er de rest van het seizoen te staan." (GVS)