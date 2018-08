Gilbert fietst opnieuw en... hoopt 10 augustus 2018

Philippe Gilbert zat gisteren voor het eerst sinds zijn horrorcrash in de zestiende etappe van de Tour opnieuw op de fiets. De genezing van zijn knieschijfbreuk verloopt vlot. "Ik hoop dit seizoen nog opnieuw in competitie te komen", meldde hij in een filmpje op Twitter en Instagram. "Graag zou ik op 7 oktober Parijs-Tours rijden. Het is exact tien jaar geleden dat ik die wedstrijd won. De eerste grote zege in mijn carrière. Er rest me nog wat tijd. Maar het wordt niettemin gecompliceerd. Mijn vorm is aan het wegebben. Ik zal hard moeten werken om terug te keren." De Ronde van Turkije (9-14 oktober) en de Ronde van Guangxi (16-21 oktober) zijn mogelijke alternatieven voor Gilberts comeback. (JDK)