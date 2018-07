Gilbert even in België voor bloedpunctie 27 juli 2018

Philippe Gilbert, pechvogel van de eerste Pyreneeënetappe, reisde gisterochtend in alle vroegte naar huis. "Om 7 uur al vertrok hij naar de luchthaven van Toulouse. Bedoeling was om hem op de rechtstreekse vlucht naar Brussel te zetten, maar die bleek volgeboekt", aldus Quick.Step Floors-ploegleider Wilfried Peeters. "Het enige alternatief was Amsterdam. Vanuit Schiphol werd hij vervolgens met de ambulance naar het AZ Sint-Eisabeth in Herentals gevoerd." Gilbert liep bij zijn horrorcrash in de afdaling van de Col de Portet d'Aspet een breuk van de linkerknieschijf op, maar moet niet worden geopereerd.

