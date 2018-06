Gilbert en Van Avermaet kennen ploegmaats voor Zwitserland 07 juni 2018

BK-topfavorieten Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet zakken elk met een sterk team af naar de Ronde van Zwitserland (9-17 juni), hun generale repetitie voor de nationale titelstrijd en de Tour. Quick.Step Floors rekent naast Gilbert op topspurter Gaviria, locomotief Richeze, onze landgenoten Lampaert, Keisse en Declercq en de jonge Spanjaard Mas. Bij BMC wordt Van Avermaet omringd door Tourspeerpunt Porte (voor het eerst ooit aan de start in Zwitserland), Van Garderen, De Marchi, Gerrans, Küng en Schär. In de loodzware negendaagse rittenkoers moet in totaal 16.000 meter hoogteverschil worden overwonnen. Beide blokken wacht zaterdag al meteen een prestigeslag in de 18,3 kilometer lange ploegentijdrit in Frauenfeld. "De Ronde van Zwitserland biedt ook een uitstekende gelegenheid om onze sprinttrein verder op punt te stellen", aldus ploegleider Tom Steels. (JDK)

