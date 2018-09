Gilbert Bodart dan toch geen lijsttrekker voor gemeente 06 september 2018

00u00 0

Ex-doelman Gilbert Bodart zal in oktober dan toch niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in het Luikse Grâce-Hollogne. De 56-jarige zou er lijsttrekker zijn voor La Droite, maar slaagde er niet in om in zijn gemeente de vereiste 100 handtekeningen te verzamelen. Hij bracht wel genoeg krabbels binnen, maar er werden er veel verworpen, omdat ze van mensen waren die niet in de gemeente wonen. Uiteindelijk kwam Bodart er een 40-tal tekort. Op 14 oktober komt hij wél op voor de provincieraadsverkiezingen. Sinds hij in 2001 een punt zette achter zijn voetbalcarrière kwam Bodart meermaals in het nieuws met onverkwikkelijke affaires. Hij werd veroordeeld in de zaak van de gokchinees, voor medeplichtigheid aan een overval op de Grotten van Han en voor het verspreiden van vals geld. En recent diende Eric Gerets nog een klacht in tegen Bodart wegens bedreigingen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN