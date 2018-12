Gijzelsoftware SamSam treft ook Belgische bedrijven 03 december 2018

Tientallen Nederlandse bedrijven kregen afgelopen maand af te rekenen met gijzelsoftware SamSam, maar ook in ons land vielen al verscheidene slachtoffers. Met Samsam vergrendelen criminelen je computer tot je een bepaalde som geld in bitcoins betaalt. Maar eerst zorgt de software ervoor dat je back-ups gewist worden, waardoor je veel minder opties hebt dan bij andere gijzelprogramma's. Volgens Eddy Willems, beveiligingsexpert bij G-Data, lag de aanvallenpiek op Belgische bedrijven vlak na de zomer. "In september en oktober kwamen de meeste meldingen, nu lijkt het stilaan af te nemen. Het probleem is dat nog altijd te weinig mensen investeren in een goed beveiligingssysteem. De helft van de virusscanners is gewapend tegen zulke ransomware, dus zorg dat je er eentje gebruikt. Maar in de praktijk hebben nog veel mensen er helemaal geen, verlengen ze de beveiliging niet of schakelen ze hem uit. Daar profiteert dit soort criminelen altijd van." (KSN)

