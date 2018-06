Gigot voor 8 miljoen naar Moskou, Mitrovic naar Strasbourg 05 juni 2018

Sterkhouder Samuel Gigot (24) verlaat AA Gent en trekt naar Spartak Moskou, waar hij een contract voor vier jaar ondertekend heeft. De Fransman gaat in de Russische hoofdstad een veelvoud verdienen van wat hij bij AA Gent had. Ook de Buffalo's varen financieel wel bij deze transfer, die hen 8 miljoen euro oplevert. "Het vertrek van Gigot paste niet in onze plannen, maar uiteindelijk was hij niet te houden", vertelt clubmanager Michel Louwagie. Gisteravond raakte ook de transfer van Stefan Mitrovic naar het Franse Strasbourg rond. Een deal van 3 miljoen euro. (RN/NP)