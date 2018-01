Giggs nieuwe bondscoach Wales 00u00 0

Manchester Unitedlegende Ryan Giggs (46) is de nieuwe bondscoach van Wales. Ondanks geen ervaring als hoofdtrainer kreeg hij een contract voor vier jaar. "Ik ben erg trots dat ik me bondscoach van Wales mag noemen", zei Giggs. Giggs volgt Chris Coleman op, die in november naar Sunderland trok. Onder Coleman verbaasde Wales de wereld door op het EK 2016 in Frankrijk de halve finales te halen en onder andere de Rode Duivels uit te schakelen. Giggs heeft drie jaar ervaring als assistent bij Man United. Hij werkte een jaar onder David Moyes en twee als rechterhand van Louis van Gaal.