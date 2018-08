Giftige blauwalg teistert Vlaanderen 14 augustus 2018

Het warme weer van de voorbije weken laat zich ook voelen in onze waterlopen. Die worden geteisterd door blauwalgen, bacteriën die eruitzien als wier en die het water een blauwachtige schijn geven. In West-Vlaanderen zitten ze onder meer in het kanaal Gent-Oostende en het kanaal Roeselare-Leie. Omdat de bacteriën giftig zijn - ze scheiden stoffen af die huidirritatie, darmklachten en hoofdpijn kunnen veroorzaken - moet het BK Triatlon van morgen uitwijken naar provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. De enige oplossing voor het goedje? Regen en koelere temperaturen. "Je kan ze niet bestrijden: in Nederland bestaan er middelen, maar die blijken niet goed voor het water of de omgeving", zegt Claudia Van Vooren van overheidsinstantie De Vlaamse Waterweg.

HLN