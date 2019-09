Exclusief voor abonnees Gids leert nieuwkomers notities maken en studeren 13 september 2019

Hoe maak je notities in de les? Hoe begin je aan een taak? En hoe krijg je die moeilijke taal onder de knie? Voor anderstalige nieuwkomers is het niet altijd evident om mee te draaien op de Vlaamse schoolbanken. Ook na een onthaaljaar in de zogenaamde OKAN-klas blijft het een hele uitdaging. "We weten dat ze het al moeilijk vinden hun vinger op te steken om extra uitleg te vragen", zeggen Jolijn Torfs en Zanna Algoed van het Sint-Jozefsinstituut in Betekom. Daarom hebben ze, op vraag van en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, een gids ontwikkeld voor kinderen in het OKAN-onderwijs. "Het boekje zit vol stappenplannen in duidelijke taal en wordt ondersteund door fraaie illustraties."

