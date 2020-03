Exclusief voor abonnees Giants solliciteert bij Champions League 16 maart 2020

Het viel Antwerp Giants zwaar, het mislopen van een Champions League-ticket. Wegens het definitieve karakter van het huidige klassement krijgt Bergen het tweede startrecht naast Oostende. "Dat was onze doelstelling dit seizoen: een plaats bij de top vier en een Europees ticket. Na 22 deelnames op rij misten we vorig seizoen de Europabeker. We zijn verheugd met dit Champions League-ticket", reageerde clubmanager Wilquin.

