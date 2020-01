Exclusief voor abonnees Giants ontvangt sterrenploeg AEK 08 januari 2020

Antwerp Giants presenteert vanavond zijn mooiste affiche in de Champions League met het Griekse AEK Athene: met stip genoteerd als mogelijke eindlaureaat en het voorbije weekend nog winnaar in de Griekse topper tegen leider Panathinaikos (100-97). De Lotto Arena kan smullen van topkaliber als Keith Langford, tweemaal topscorer in de Euroleague, en het duo Jonas Maciulis-Marcus Slaughter, beiden winnaar van de Euroleague in 2015 met Real Madrid. (RBE)