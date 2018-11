Giants ontvangt Europese top BASKETBAL Champions League 06 november 2018

Met Bamberg treft Antwerp Giants vanavond (opworp 20u) weer een Europese topclub. De Duitse club, de vorige jaren een vaste klant in de Euroliga, domineerde het voorbije decennium de Duitse competitie. In de laatste negen seizoenen werd Bamberg zeven keer kampioen. Vorig jaar moest het de titel aan Bayern München laten. "Bamberg is van hetzelfde kaliber als Jerusalem", zegt coach Roel Moors. "Het behoort tot de favorieten in de groep. Een typisch Duitse club met veel fysieke kracht."

