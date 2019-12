Exclusief voor abonnees Giants ontvangen Spaanse nummer 4 BASKETBAL 10 december 2019

In zijn eerste wedstrijd van de terugronde krijgt Antwerp Giants in de Lotto Arena het bezoek van Burgos. De Spaanse club, die zondagavond in de competitie nog onderuitging tegen Real Madrid, arriveerde gisteren laat in Antwerpen.

