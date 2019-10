Exclusief voor abonnees Giants ontvangen Kalinoski 23 oktober 2019

00u00 0

In zijn eerste thuismatch van het nieuwe Champions League-seizoen ontvangt Antwerp Giants vanavond om 20u het Turkse Bandirma. Op de openingsspeeldag bij Burgos zetten de Giants een sterke eerste helft neer, maar moesten ze erna het hoofd buigen. Brengen ze in de eigen Lotto Arena wel veertig sterke minuten? Bij Bandirma speelt Tyler Kalinoski, de voorbije twee seizoenen basisspeler bij Giants. De wedstrijd is live te bekijken op Eleven Sports. Ook in de FIBA Europe Cup is er vanavond een Belgisch-Turks duel: Charleroi ontvangt Karsiyaka om 21.15u. (RBE)