Giants moeten winnen tegen Duitsers voor top 4-plaats 06 november 2019

00u00 0

Op de vierde speeldag van de Champions League speelt Antwerp Giants vanavond tegen het Duitse Vechta. De Sinjoren wonnen tot nu toe één van hun drie wedstrijden. Vechta kende meer succes met twee zeges. De Giants lieten vorige week in Athene de kans liggen op de belangrijke uitzege. Als ze willen meestrijden voor een plaats in de top vier, moeten ze winnen tegen Vechta. Maar dan zullen de Giants Trevis Simpson moeten afstoppen. Met 24,3 ptn per match is de Amerikaan de topscorer in de Champions League.

