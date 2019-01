Giants missen nipt stuntzege 24 januari 2019

Antwerp Giants kwam dicht bij de stuntzege. De Duitse topclub Bamberg kon pas in de laatste seconden de beslissing forceren. Door deze nederlaag is Giants nog niet zeker van een plaats bij de top vier en kwalificatie voor de Final 16. De eerste 15 minuten waren quasi perfect van Giants. Een sluitende verdediging resulteerde in 11 Duitse balverliezen. De centerspelers werden opgevangen met een dubbele dekking, de penetraties werden afgestopt. In aanval opende Bako sterk. Opeenvolgende driepunters van Lee en Donkor voedden de eerste kloof (17-31). Vanwijn (15 ptn uit 6 op 7 shots, 6 rbs) kende zijn beste match sinds lang en hield de bonus intact: 24-37. Giants zocht daarna tevergeefs naar de driepunter (7 op 33). Rice verhoogde het tempo, Alexander was te sterk onder de korf. Twee opeenvolgende driepunters van Zisis zetten Bamberg op voorsprong: 53-50. Een driepunter van Lee en één vrijworp van Bako leidden naar 79-78, maar Rice (17 ptn na de rust), scoorde de laatste drie punten. (BDD)

