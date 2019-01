Giants hebben iets goed te maken 15 januari 2019

00u00 0

Hoe herstel je in drie dagen van een uppercut van jewelste? Want dat was de afstraffing en de wanprestatie tegen Oostende echt wel. 72 uur later staat Antwerp Giants voor een cruciaal duel in de Champions League. Thuiswinst vanavond tegen het Tsjechische Nymburck betekent quasi zekerheid omtrent kwalificatie voor de tweede ronde.

HLN