Exclusief voor abonnees Giants hebben iets goed te maken BASKETBAL 12 februari 2020

00u00 0

Antwerp Giants ging vorige speeldag onderuit op Leuven en verspeelde daar de (gedeelde) leidersplaats. Coach Beghin hekelde terecht het individualisme van zijn ploeg. De negen assists waren een season low. Tegen de rode lantaarn Luik moet het vanavond beter. Giants recupereert Victor Sanders. De Amerikaanse vleugelspeler liep in december een knieblessure op en is na een maandenlange revalidatie speelklaar. Giants wil Sanders wedstrijdritme laten opdoen zodat hij begin maart klaar is voor de bekerfinale. Owen Klassen is hersteld van zijn buikgriep. Hans Vanwijn blijft langs de kant om zijn rug te sparen. Ibrahima Fall moet toekijken met een kuitblessure. (BDD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis