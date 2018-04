Ghyselinck COMMENTAAR | Gelukkig is er nog Parijs-Roubaix 03 april 2018

00u00 0

Gelukkig is er nog Parijs-Roubaix. Waar Greg Van Avermaet zichzelf kan opvolgen. Waar Sep Vanmarcke zijn langverwachte eerste grote overwinning op kasseien kan behalen. Waar Oliver Naesen definitief kan doorstoten tot de absolute top van het wielrennen. Of Yves Lampaert, wat dacht u daarvan? Waar Wout van Aert de wereld kan verbazen, voor zover dat nog niet is gebeurd. Waar Jasper Stuyven een vervolg kan breien aan Kuurne-Brussel-Kuurne. En dan is er nog altijd Philippe Gilbert, veteraan van vele oorlogen. Gilbert heeft van Roubaix een doel gemaakt. Alles is nog mogelijk.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN